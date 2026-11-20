{"_id":"6b0028a63c61006975079e63","slug":"video-amrit-pharmacy-launched-at-jhajjar-civil-hospital-patients-will-be-able-to-get-medicines-at-prices-up-to-50-percent-lower-dr-arvind-sharma-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर नागरिक अस्पताल में शुरू हुई अमृत फार्मेसी, मरीजों को 50 प्रतिशत तक कम कीमत पर मिलेंगी दवाइयां : डॉ.अरविंद शर्मा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को यमुनानगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से झज्जर सहित प्रदेश के 16 जिला अस्पतालों में अमृत फार्मेसियों का शुभारंभ किया। लघु सचिवालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने जिला नागरिक अस्पताल में अमृत फार्मेसी और गांव गोधड़ी जलघर में नहरी पानी के भंडारण के लिए बनाए गए आरसीसी टैंक एवं संबंधित कार्यों का उद्घाटन किया। मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छ पेयजल प्रत्येक नागरिक की बुनियादी जरूरत हैं। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर एवं सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि झज्जर नागरिक अस्पताल में स्थापित अमृत फार्मेसी का लोकार्पण किया गया है। इस केंद्र पर सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध रहेंगी, जिन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत तक रियायती दरों पर प्राप्त किया जा सकेगा। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उपचार के खर्च में राहत मिलेगी और उन्हें सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध होंगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि सरकार की हर घर नल से जल योजना के तहत गोधड़ी गांव में योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचे और ग्रामीणों को पेयजल संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

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