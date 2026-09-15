{"_id":"6aa92dc3e7252931b402b125","slug":"video-bahadurgarh-haryana-wins-38-medals-including-10-gold-at-the-masters-national-swimming-championship-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"बहादुरगढ़ :मास्टर्स नेशनल स्वीमिंग चैंपियनशिप में हरियाणा ने 10 स्वर्ण के साथ हासिल किए 38 पदक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बहादुरगढ़। एचएल सिटी स्थित चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी के स्पोटर्स कॉम्पलेक्स में 22वीं मास्टर्स नेशनल तैराकी चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के तैराकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 38 पदक अपने नाम किए है। हरियाणा के तैराकों ने 10 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 16 कांस्य पदक हासिल किए हैं। प्रतियोगिता के दौरान 25 साल से लेकर 80 से 90 वर्ष की आयु के बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों ने भी इस तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर पदक हासिल किए हैं। जिससे यह साबित होता है कि फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। हरियाणा के अजीत सांगवान ने तीन स्वर्ण और एक रजत पदक, सचिन खत्री ने तीन स्वर्ण और एक कांस्य पदक, प्रदीप कुमार ने एक स्वर्ण एक रजत और एक कांस्य पदक, मंजू दहिया ने एक रजत और एक कांस्य पदक, मनीष ने दो कांस्य पदक, विकास कादियान ने एक रजत, पवन सिंह ने एक रजत, जगदीशचंद्र ने दो कांस्य, दीपिका राणा ने एक रजत और एक कांस्य पदक, रविंदर कुमार ने कांस्य, जोगेश कुमार ने एक स्वर्ण व एक कांस्य, विजय पाल ने रजत, बलराम सिंह ने दो कांस्य, तेजेंद्र ने कांस्य, गगन सिंह ने कांस्य तथा संदीप कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया है। भारतीय तैराकी संघ के उपाध्यक्ष और हरियाणा तैराकी एसोसिएशन के महासचिव अनिल खत्री ने बताया कि पदक विजेता तैराकों का चयन एशियन मास्टर्स स्वीमिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। एशियन चैंपियनशिप 4 से 10 अक्तूबर तक बेंगलुरु में आयोजित की जा रही है। इसमें हरियाणा के 38 पदक विजेता खिलाड़ी और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अन्य शीर्ष खिलाड़ी (टॉप 6) भी देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए अंर्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए भविष्य की प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद व्यक्त की। इस दौरान तैराकी कोच साई जाधव भी मौजूद रहे। --------------------------

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