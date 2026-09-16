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बहादुरगढ़ में केएमपी पर खराब कैंटर से टकराई पिकअप: सहायक की मौत, चालक और परिचालक गंभीर घायल

Wed, 16 Sep 2026 09:27 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Wed, 16 Sep 2026 09:27 AM IST
सार

केएमपी एक्सप्रेसवे पर सिलोठी गांव के निकट एक कैंटर खराब होकर सड़क किनारे खड़ा था। रात के अंधेरे में पीछे से तेज गति से आ रही एक पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के प्रभाव से पिकअप में सवार सहायक को गंभीर चोटें आईं।

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Pickup collides with faulty canter on KMP in Bahadurgarh: Assistant killed, driver and conductor injured
दुर्घटनाग्रस्त वाहन - फोटो : संवाद

विस्तार
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कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर सिलोठी गांव के पास मंगलवार रात एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। एक खराब कैंटर से पीछे से टकराने के कारण पिकअप में सवार सहायक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में पिकअप के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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यह दुर्घटना मंगलवार रात करीब 9:30 बजे हुई, जब एक पिकअप वाहन सड़क पर खड़े खराब कैंटर से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और उसमें सवार सहायक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की।
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दुर्घटना का विवरण
केएमपी एक्सप्रेसवे पर सिलोठी गांव के निकट एक कैंटर खराब होकर सड़क किनारे खड़ा था। रात के अंधेरे में पीछे से तेज गति से आ रही एक पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के प्रभाव से पिकअप में सवार सहायक को गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत नागरिक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को शव परीक्षण के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया है।
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घायलों की स्थिति और पुलिस कार्रवाई
इस भीषण हादसे में पिकअप के चालक और परिचालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। दोनों घायलों को तत्काल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त तीनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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