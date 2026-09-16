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हरियाणा: बहादुरगढ़ में गोदाम में अवैध रूप से रखा था पटाखों और बारूद का जखीरा, आरोपी गिरफ्तार

Wed, 16 Sep 2026 09:30 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Wed, 16 Sep 2026 09:30 AM IST
सार

पुलिस ने मौके से डिब्बा रॉकेट बम, अनार बम, स्काई शॉट, डब्बा रॉकेट और अन्य पटाखों के करीब दो दर्जन कार्टन बरामद किए। बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर जांच की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास पटाखे रखने या बेचने का कोई वैध परमिट और लाइसेंस नहीं था।

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Illegal stockpile of firecrackers and gunpowder stored in a warehouse in Bahadurgarh; accused arrested
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बहादुरगढ़ में लाइनपार थाना पुलिस ने अवैध रूप से पटाखे और विस्फोटक सामग्री रखने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बड़ी मात्रा में पटाखे और बारूद बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ थाना लाइनपार में विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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पुलिस के अनुसार, 14 सितंबर को लाइनपार थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर की अनाज मंडी में एक गोदाम के अंदर अवैध रूप से पटाखे और आतिशबाजी का सामान रखा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गोदाम की जांच की। तलाशी के दौरान वहां बड़ी संख्या में पटाखों के कार्टन और अन्य आतिशबाजी सामग्री मिली।
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पुलिस ने मौके से डिब्बा रॉकेट बम, अनार बम, स्काई शॉट, डब्बा रॉकेट और अन्य पटाखों के करीब दो दर्जन कार्टन बरामद किए। बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर जांच की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास पटाखे रखने या बेचने का कोई वैध परमिट और लाइसेंस नहीं था। जांच में आरोपी की पहचान सतीश उर्फ मोनू के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी करीब 10-15 दिन पहले रोहतक से पटाखे खरीदकर लाया था और दिवाली के त्योहार पर मुनाफा कमाने के लिए उन्हें गोदाम में जमा करके रखा था।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना लाइनपार एस एच ओ राजेश का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी ने पटाखे कहां से खरीदे थे और इस अवैध कारोबार में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं था।

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