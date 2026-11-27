{"_id":"6b095509fb7cd0b5ce040c21","slug":"video-sounds-of-explosions-heard-at-pm-shri-school-in-gangwa-hisar-fire-brigade-arrives-with-sirens-blaring-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिसार के पीएमश्री स्कूल गंगवा से आई धमाकों की आवाज, सायरन बजाती पहुंची फायर ब्रिगेड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीएमश्री स्कूल गंगवा में दोपहर करीब 12.10 बजे अचानक चार बार धमाकों की आवाज आई। इसके बाद छत्त से धुआं निकालता दिखाई दिया। कुछ मिनट के बाद फायर ब्रिगेड, एसडीएआरएफ, एंबुलेंस तथा सेना की टुकड़ी मौके पर पहुंची। दरअसल यह जिले में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल थी। यह मॉक ड्रिल हवाई हमले के बाद चलाए जाने वाले राहत व बचाव कार्यों की जानकारी दी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष चंद्र के नेतृत्व में इस पूरी डि्रल के अंजाम दिया गया। ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में विभिन्न विभागों की तत्परता और आपसी समन्वय को जांचना था। इस दौरान संचार व्यवस्था, नियंत्रण कक्षों की कार्यप्रणाली, नागरिक सुरक्षा सेवाओं, अग्निशमन, बचाव एवं राहत प्रबंधन की तैयारियों का आकलन किया गया। अभ्यास के दौरान सुरक्षा प्रबंधों की प्रभावशीलता की जांच कर कमियों को चिह्नित किया गया। इस अवसर पर डीडीपीओ नरेंद्र कुमार, स्कूल प्राचार्य जयभगवान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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