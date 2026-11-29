{"_id":"6b0c114fe47da91b4c039459","slug":"video-in-hansi-congress-leader-manoj-rathi-attacks-the-bjp-terming-the-delimitation-a-betrayal-of-haryana-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में कांग्रेस नेता मनोज राठी का भाजपा पर हमला, परिसीमन को बताया हरियाणा के साथ धोखा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी। कांग्रेस नेता मनोज राठी ने रविवार को हांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रस्तावित परिसीमन को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण बिल की आड़ में अपने राजनीतिक हितों के अनुसार परिसीमन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल वर्ष 2023 में ही संसद से पारित हो चुका है, लेकिन सरकार इसे लागू करने के बजाय परिसीमन का मुद्दा आगे कर रही है। मनोज राठी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग करती रही है। यदि महिला आरक्षण लागू हो जाता तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड सहित कई राज्यों की महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं के आरक्षण के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। राठी ने कहा कि परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के नेताओं ने जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। उनके अनुसार, दक्षिण भारत के नेताओं की मांग पर सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि और 2051 तक परिसीमन को फ्रीज करने जैसी शर्तों पर विचार किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दक्षिण भारत के नेता अपने राज्यों के हितों के लिए आवाज उठा सकते हैं तो हरियाणा के भाजपा सांसद, विधायक और मंत्री प्रदेश के हितों के लिए क्यों नहीं बोल रहे? मनोज राठी ने दावा किया कि प्रस्तावित 50 प्रतिशत वृद्धि के फार्मूले से हरियाणा को अपेक्षित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों में बड़ी वृद्धि हो सकती है। उन्होंने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का उदाहरण देते हुए कहा कि 50 प्रतिशत वृद्धि के हिसाब से ये सीटें 15 हो जाएंगी। वहीं उन्होंने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सीटों की संख्या 20 से बढ़कर 30 हो सकती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश की सुरक्षा, सेना, खेल और प्रशासनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बावजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में प्रदेश के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राठी ने हरियाणा को जनसंख्या के अनुपात में कम से कम 30 लोकसभा सीटें देने की मांग उठाई। कांग्रेस नेता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के भाजपा नेताओं को परिसीमन के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने हांसी के भाजपा विधायक को भी परिसीमन के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी। राठी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन अपने हिसाब से करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस मुद्दे पर विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदेशभर में जनता के बीच जाकर परिसीमन के संभावित प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी। मनोज राठी ने कहा कि परिसीमन के मुद्दे पर संसद में भी जोरदार विरोध देखने को मिलेगा। उन्होंने हरियाणा के भाजपा सांसदों से अपील की कि वे प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव का समर्थन न करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हरियाणा के नेताओं ने प्रदेश के हितों की अनदेखी की तो जनता उनसे जवाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि हरियाणा के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रदेश के अधिकारों की है। कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगी और प्रदेश के साथ होने वाले कथित अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी।

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