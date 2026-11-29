{"_id":"6b0bf0de03923b175209409e","slug":"video-in-hisar-a-complainant-told-tourism-minister-arvind-sharma-minister-i-have-been-making-rounds-for-a-plot-for-15-years-and-they-are-demanding-ten-lakh-rupees-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिसार में पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा के सामने शिकायतकर्ता बोला- मंत्री जी 15 साल से प्लाट के लिए चक्कर लगा रहा हूं, दस लाख रुपये मांग रहे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंत्री जी मेरा 2011 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में प्लाट निकला था। इस प्लाट के लिए पिछले 15 साल से चक्कर लगा रहा हूं। मेरे से दस लाख रुपये मांग रहे हैं। मेरे रिकॉर्ड को खुर्दबुर्द कर दिया। इनकी फाइल में दस्तावेजों के क्रमांक नंबर भी नहीं हैं। एचएसवीपी के अधिकारी झूठ बोल कर गुमराह रहे हैं। ओपन हार्ट सर्जरी कराई हुई है। आप मेरी समस्या का समाधान करा दो। गांव खोखा निवासी जंगबीर हुड्डा ने जनपरिवाद समिति में पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा के सामने अपनी पीड़ा सुनाई। जंगबीर ने कहा कि मंत्री जी प्लाट के लिए पिछले 15 साल से चक्कर लगा रहा हूं। छह बार सीएम विंडो पर शिकायत दे चुका हूं। दो बार सीएम से मिल चुका तथा आपसे भी मिला था। ग्रीवेंस में मामला शामिल कराने के लिए भी सिफारिश करानी पडी। एचएसवीपी के अधिकारियों ने पैसे लिए हैं। मेरे पास सबूत हैं। अब 2015 से अब तक का ब्याज मांग रहे हैं। मुझे पजेशन दिया हो उस दिन से ब्याज ले लीजिए। मैं जब एचएसवीपी कार्यालय गया तो प्रशासक ने कमेटी बना कर रिपोर्ट मांगी थी। वहां एक मैडम तैनात है जिसने मेरे सामने ही मेरी फाइल फाड़ दी। रिकॉर्ड को खुर्दबुर्द कर दिया। मैंने एसपी,डीसी, सीएम सहित सभी अधिकारियों को शिकायत दी लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। मेरी शिकायत पर कार्रवाई की बजाए उस महिला कर्मी ने मेरे पर ही प्राथमिकी दर्ज करा दी। मेरे पास जेई की रिकॉर्डिंग भी थी, मैने सीडी बनाकर भी दी थी। मेरे से दस्तावेजों को भी गायब कर दिया। मैं आपको एक एक आरोप का पुख्ता सबूत दूंगा। एचएसवीपी के प्रशासक को अगली बैठक में बुलाएंगे। आप अपनी एक पूरी शिकायत तैयार कराओ। जिसमें हर एक बिंदुवार जिक्र करो। आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। उच्च अधिकारी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जिसकी गलती होगी उस पर कार्रवाई भी होगी। वर्ष 2011 में प्लाट ड्रॉ निकला था। 27 नवंबर 2015 को पजेशन ऑफर लेटर दिया गया था। प्लाट दो बार अलॉट हो चुका है। हमने अल्टरटेटिव तीन प्लाट ऑफर किए थे। विभाग ने एचएसवीपी की नीति के तहत पैसा लौटाने का ऑफर दिया था। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए 15 प्रतिशत ब्याज मांगा था। इस बारे में अंतिम फैसला एचएसवीपी प्रशासक की ओर से ही लिया जाएगा। -जगदीप सिंह, संपदा अधिकारी, एचएसवीपी।

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