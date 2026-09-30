हांसी: जनकल्याणकारी योजनाओं का संदेश लेकर सड़कों पर उतरे कलाकार, नुक्कड़ नाटक से किया जागरूक

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हांसी में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए अनोखे अंदाज में जनजागरूकता अभियान चलाया गया। डीसी राहुल नरवाल के मार्गदर्शन में सेवा संकल्प अभियान के तहत ‘नमो सेवा अनकही कहानियां’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हरियाणा कला परिषद की पांच नुक्कड़ नाटक मंडलियों ने अलग-अलग स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर नाटक प्रस्तुत किए। कलाकारों ने अपने अभिनय और संवादों के जरिए विद्यार्थियों और आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और सुशासन की पहलों की जानकारी दी। तस्वीरों में नजर आ रहे ये कलाकार... जो कभी पात्रों के जरिए तो कभी संवाद और हास्य के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते दिखाई दिए। नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों ने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है और जरूरतमंद लोग इन योजनाओं का फायदा किस तरह उठा सकते हैं। हांसी क्षेत्र के अलग-अलग स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। राव तुलाराम हाई स्कूल जमावड़ी, ढाणी पीरान, भाटोल जाटान, बास, पुठ्ठी, उगालन, खेड़ी जालाब, मिर्चपुर, नाडा, कुलाना, सैनिपुरा, भाटला, उमरा, रामायण और मुजादपुर में कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं। इस दौरान विद्यार्थियों ने भी नाटक को खूब रुचि के साथ देखा और कलाकारों के संदेश को समझा। नुक्कड़ नाटक के जरिए सिर्फ योजनाओं की जानकारी ही नहीं दी गई, बल्कि सेवा, सुशासन और जनभागीदारी का संदेश भी दिया गया।कलाकारों ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे खुद सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल करें और अपने आसपास जरूरतमंद लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचाएं। दरअसल, सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रशासन का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहे।

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