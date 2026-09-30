{"_id":"6abcd47d4398dc2d28013044","slug":"video-farmers-arriving-at-the-hansi-grain-market-with-paddy-concerned-about-the-procurement-of-the-parmal-variety-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में मंडी में धान लेकर पहुंच रहे किसान, परमल की खरीद को लेकर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी की अनाज मंडी में धान की आवक लगातार बढ़ रही है। किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन परमल धान की खरीद को लेकर किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। 1200 क्विंटल धान मंडी अब तक आ चुकी है। किसानों का कहना है कि 1509 धान का उन्हें करीब 4200 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिल रहा है, लेकिन परमल धान की खरीद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि हांसी अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है। मंडी में किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। 1509 धान की खरीद में किसानों को 4200 रुपये प्रति क्विंटल तक का भाव मिल रहा है। वहीं परमल धान को लेकर किसान उचित भाव और सरकारी खरीद की मांग कर रहे हैं। सतबीर सिंह किसान का कहना है कि 1509 धान का हमें 4200 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिला है, लेकिन परमल धान की खरीद संतोषजनक नहीं है। सरकार परमल धान की भी समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करे। वहीं, मंडी में सरकारी खरीद को लेकर भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों को उम्मीद है कि सरकारी खरीद शुरू होने के बाद उनकी फसल की खरीद समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित होगी। बजरंग बंसल, प्रधान सर्व व्यापार मंडल का कहना है कि सरकारी खरीद कल से शुरू होगी। किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मंडी में 29 सितंबर से गेट पास जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। किसान चाहते हैं कि परमल धान की खरीद जल्द शुरू हो और उन्हें उनकी फसल का उचित भाव मिले। फिलहाल 1509 धान की खरीद में किसानों को बेहतर भाव मिल रहा है, लेकिन परमल धान की खरीद और भाव को लेकर किसानों की चिंता बनी हुई है। अब देखना होगा कि सरकारी खरीद शुरू होने के बाद परमल धान की खरीद किस तरह होती है।

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