टोहाना: आरक्षण और बैकलॉग को लेकर टोहाना लघु सचिवालय पर एससी अध्यापकों का धरना, सीएम के नाम ज्ञापन

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टोहाना। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ के आह्वान पर टोहाना लघु सचिवालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग को पूर्ण न करने व अन्य मांगों को न मानने के विरोध स्वरूप धरना किया गया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मुख्य मांग एससी वर्ग का बैकलॉग पूरा करना और प्रमोशन में आरक्षण है। सरकार ने प्रथम व द्वितीय श्रेणी सहित सी ग्रेड में भी एससी का प्रमोशन में आरक्षण बंद कर रखा है। इसके विरोध में पूरे प्रदेश में हर जिले व खंड स्तर पर एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है।उन्होंने बताया कि धरने में टोहाना खंड के सभी एससी अध्यापक व अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हुए हैं। धरने के बाद एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा दिया है।

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