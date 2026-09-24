Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Fatehabad News
›
Tohana: SC teachers stage a sit-in at the Tohana Mini-Secretariat over reservation and backlog issues; memorandum submitted to the Chief Minister.
{"_id":"6ab54458d3f3b41aa80204f4","slug":"video-tohana-sc-teachers-stage-a-sit-in-at-the-tohana-mini-secretariat-over-reservation-and-backlog-issues-memorandum-submitted-to-the-chief-minister-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"टोहाना: आरक्षण और बैकलॉग को लेकर टोहाना लघु सचिवालय पर एससी अध्यापकों का धरना, सीएम के नाम ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
टोहाना: आरक्षण और बैकलॉग को लेकर टोहाना लघु सचिवालय पर एससी अध्यापकों का धरना, सीएम के नाम ज्ञापन
टोहाना। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ के आह्वान पर टोहाना लघु सचिवालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग को पूर्ण न करने व अन्य मांगों को न मानने के विरोध स्वरूप धरना किया गया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मुख्य मांग एससी वर्ग का बैकलॉग पूरा करना और प्रमोशन में आरक्षण है। सरकार ने प्रथम व द्वितीय श्रेणी सहित सी ग्रेड में भी एससी का प्रमोशन में आरक्षण बंद कर रखा है। इसके विरोध में पूरे प्रदेश में हर जिले व खंड स्तर पर एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है।उन्होंने बताया कि धरने में टोहाना खंड के सभी एससी अध्यापक व अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हुए हैं। धरने के बाद एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा दिया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।