{"_id":"6ab544846c1982a36e04cf76","slug":"video-fatehabad-bulldozer-razes-tile-factory-and-dhaba-built-without-clu-in-kharakheri-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद: खाराखेड़ी में बिना सीएलयू बनी टाइल फैक्ट्री और ढाबे पर चला बुल्डोजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव खाराखेड़ी के पास डीटीपी (जिला नगर योजनाकार विभाग) ने बिना सीएलयू (भूमि उपयोग परिवर्तन) के बनाए गए टाइल फैक्ट्री और ढाबे समेत दो भवनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटवा दिया। बुल्डोजर से तोड़ने की कार्रवाई की गई। कई वर्षों से हाईवे के पास जमीन पर किए गए कथित अवैध निर्माण को लेकर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हटाया। इससे पहले नोटिस जारी किए गए थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दोनों निर्माणों को नष्ट किया गया। डीटीपी विभाग की टीम ने यह कार्रवाई डीटीपी करमवीर झाझड़िया के नेतृत्व में की। विभाग के अनुसार, खारा खेड़ी के पास हिसार रोड पर बिना (सीएलयू) के व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दो स्ट्रक्चर बनाए गए थे। इनमें एक टाइल फैक्ट्री और दूसरा ढाबा संचालित किया जा रहा था। विभाग ने इन्हें नियमों के विपरीत मानते हुए कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बिजली निगम के एसडीओ रविंद्र कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात किया गया था। मौके पर डीटीपी विभाग की एफआई पुष्पा, जेई संदीप कुमार और जेई अंकित सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों स्ट्रक्चर को हटाने की कार्रवाई पूरी की।

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