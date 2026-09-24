फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Patwari and assistant arrested red-handed while accepting bribe in Fatehabad

फतेहाबाद: पटवारी और सहायक घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, इंतकाल चढ़ाने के नाम पर 1500 रुपये की रिश्वत मांगी

Thu, 24 Sep 2026 04:23 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 24 Sep 2026 04:23 PM IST
सार

एक व्यक्ति ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि पटवारी मेहर सिंह इंतकाल दर्ज करने के काम के बदले रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत का सत्यापन करने के बाद विजिलेंस इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

विज्ञापन
Patwari and assistant arrested red-handed while accepting bribe in Fatehabad
आरोपी - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विजिलेंस विभाग की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय में तैनात पटवारी मेहर सिंह और उसके एक सहायक को 1500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जमीन का इंतकाल चढ़ाने की एवज में मांगी गई घूस को लेकर की गई। अचानक हुई इस छापेमारी से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि पटवारी मेहर सिंह इंतकाल दर्ज करने के काम के बदले रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत का सत्यापन करने के बाद विजिलेंस इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। योजनाबद्ध तरीके से टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही पटवारी व उसके सहायक ने शिकायतकर्ता से 1500 रुपये की नकदी ली, विजिलेंस टीम ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया।
विज्ञापन




गिरफ्तारी के बाद टीम दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि पीड़ित की पुख्ता शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है और पूछताछ पूरी होने के बाद मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed