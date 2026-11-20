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जेल से छूटते ही फिर नशे के कारोबार में उतरा आरोपी, 13 दिन बाद 524 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार
फतेहाबाद/भट्टू कलां। पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने नशा तस्करी के खिलाफकार्रवाई करते हुए 524 ग्राम हेरोइन के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को भट्टू रोड स्थित वाटर वर्क्स के पास से गुप्त सूचना के आधार पर काबू किया। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल आलोक उर्फ लक्की महज 13 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।
शुक्रवार को प्रेसवार्ता में एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एंटी नारकोटिक सेल को सूचना मिली थी कि भट्टू क्षेत्र में दो व्यक्ति हेरोइन की सप्लाई करने की फिराक में हैं। टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 524 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस संबंध में थाना भट्टू कलां में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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