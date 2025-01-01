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दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना हुआ है जबकि सुबह और शाम ठंड का अहसास हो रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जिले में दो दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है।कृषि विकास अधिकारी डॉ. बहादुर गोदारा ने बताया कि मौजूदा मौसम रबी सीजन की फसलों के लिए अनुकूल है। गेहूं, सरसों और जौ जैसी फसलों की बेहतर बढ़वार के लिए ठंडा मौसम जरूरी होता है। तापमान में गिरावट से इन फसलों के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। मिट्टी में पर्याप्त नमी बने रहने से भी फसलों को लाभ मिलेगा।उन्होंने किसानों को मौसम के अनुसार फसलों की देखभाल करने और जरूरत के मुताबिक सिंचाई करने की सलाह दी है। इसके साथ ही फसलों में रोगों और कीटों की नियमित निगरानी करने को कहा है। मौसम में इसी तरह ठंडक बनी रहने से रबी फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना है।:: ::::::::प्रदेश में मौसम 2 दिसंबर तक खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान हल्के बादल तथा हवाएं उत्तर व उत्तर पश्चिमी दिशा से हल्की से मध्यम गति से चलने की उम्मीद है। इससे दिन व रात्रि तापमान में हल्की गिरावट रहने के आसार है। इस दौरान राज्य में अलसुबह हल्की से मध्यम धुंध रहने की भी संभावना है।- डॉ. मदन खिचड़, विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग, एचएयू, हिसार।