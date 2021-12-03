विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्थानीय निवासी अशोक अरोड़ा, मनजीत सहारण, मेनपाल सरोहा और रामसिंह दलाल ने बताया कि होटलों और मैरिज पैलेस से निकलने वाले कचरे का उचित निस्तारण करने के बजाय इसे मुख्य मार्गों के आसपास खाली जगहों पर डालकर जला दिया जाता है।इसमें प्लास्टिक, पॉलीथिन और अन्य हानिकारक सामग्री शामिल होती है। इनके जलने से निकलने वाला धुआं लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसके बावजूद न तो नियमित निगरानी की जा रही है और न ही दोषियों पर कार्रवाई दिखाई दे रही है।हाईवे किनारे जल रहा प्लास्टिक :भूना पुल के पास खाली जगहों पर अक्सर कचरे के ढेर में आग लगा दी जाती है। मिनी बाईपास पर भी प्लास्टिक जलाने की शिकायतें हैं। मुख्य मार्गों के नजदीक धुआं फैलने से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी होती है। धुएं के कारण सड़क पर दृश्यता कम होने से हादसों की आशंका भी बनी रहती है। हवा के साथ धुआं आसपास की कॉलोनियों तक पहुंचता है।निगरानी और कार्रवाई की मांग :शहरवासी विनोद कुमार, हरदीप और कमल ने नगर परिषद से भूना पुल और मिनी बाईपास सहित अन्य स्थानों पर नियमित निगरानी की मांग की है। उन्होंने होटलों और मैरिज पैलेस से निकलने वाले कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। उनका कहना है कि खुले में कचरा डालने और जलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों पर रोक लगाएं।::::::::::::::खुले में कचरा डालने और प्लास्टिक जलाने पर पूरी तरह रोक है। ऐसा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की ओर से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। -महेश कुमार, सेनेटरी इंस्पेक्टर, नगर परिषद