Fatehabad News: बारिश की कमी के बावजूद नरमा की आवक पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुनी
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 30 Nov 2026 12:20 AM IST
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फतेहाबाद। बारिश की कमी के बीच भी इस बार नरमा की फसल ने किसानों को निराश नहीं किया। खेतों में बेहतर पैदावार का असर अब मंडियों में भी दिखाई दे रहा है। जिले की अनाज मंडियों में नरमा की आवक पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुने से अधिक हो गई है। अब तक 8 लाख 39 हजार 640 क्विंटल नरमा मंडियों में पहुंच चुका है जबकि पिछले पूरे सीजन में यह आंकड़ा 4 लाख 8 हजार 880 क्विंटल रहा था।
इस तरह इस बार अब तक 4 लाख 30 हजार 760 क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बारिश की कमी के बावजूद अनुकूल तापमान के चलते नरमा की पैदावार अच्छी रही है। किसानों को प्रति एकड़ 6 से 9 क्विंटल तक उत्पादन मिला है। वहीं सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद नहीं होने के बावजूद बाजार में 9 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिलने से किसानों को राहत मिली है।
जिले की मंडियों में सबसे अधिक 4 लाख 17 हजार 210 क्विंटल नरमा फतेहाबाद अनाज मंडी में पहुंचा है। इसके अलावा भट्टू कलां मंडी में 3 लाख 16 हजार 870 क्विंटल और भूना मंडी में 1 लाख 5 हजार 560 क्विंटल आवक दर्ज की गई है।
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कम बारिश के बावजूद अच्छी रही पैदावार
किसान जयकुमार, हेतराम और अनूप सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन में बारिश की कमी के कारण नरमा की फसल प्रभावित होने की आशंका थी। कम बारिश और प्रतिकूल मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। इसके बावजूद अनुकूल तापमान के चलते फसल की पैदावार अच्छी रही। कई किसानों को प्रति एकड़ 6 से 9 क्विंटल तक उत्पादन मिला है।
एमएसपी से अधिक मिला बाजार भाव :
सरकार ने नरमा के मध्यम रेशे का एमएसपी 8,267 रुपये और लंबे रेशे का 8,667 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस सीजन में सरकारी खरीद नहीं हुई। हालांकि बाजार में मांग और गुणवत्ता के आधार पर किसानों को 9 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिला है।
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इस साल जिले में बारिश की कमी जरूर रही लेकिन तापमान नरमा की फसल के अनुकूल बना रहा। इससे फसल की बढ़वार और उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ा। यही वजह है कि कम बारिश के बावजूद जिले में नरमा की पैदावार अच्छी हुई है।
- डॉ. विनोद फोगाट, उपनिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फतेहाबाद।
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इस तरह इस बार अब तक 4 लाख 30 हजार 760 क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बारिश की कमी के बावजूद अनुकूल तापमान के चलते नरमा की पैदावार अच्छी रही है। किसानों को प्रति एकड़ 6 से 9 क्विंटल तक उत्पादन मिला है। वहीं सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद नहीं होने के बावजूद बाजार में 9 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिलने से किसानों को राहत मिली है।
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जिले की मंडियों में सबसे अधिक 4 लाख 17 हजार 210 क्विंटल नरमा फतेहाबाद अनाज मंडी में पहुंचा है। इसके अलावा भट्टू कलां मंडी में 3 लाख 16 हजार 870 क्विंटल और भूना मंडी में 1 लाख 5 हजार 560 क्विंटल आवक दर्ज की गई है।
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कम बारिश के बावजूद अच्छी रही पैदावार
किसान जयकुमार, हेतराम और अनूप सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन में बारिश की कमी के कारण नरमा की फसल प्रभावित होने की आशंका थी। कम बारिश और प्रतिकूल मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। इसके बावजूद अनुकूल तापमान के चलते फसल की पैदावार अच्छी रही। कई किसानों को प्रति एकड़ 6 से 9 क्विंटल तक उत्पादन मिला है।
एमएसपी से अधिक मिला बाजार भाव :
सरकार ने नरमा के मध्यम रेशे का एमएसपी 8,267 रुपये और लंबे रेशे का 8,667 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस सीजन में सरकारी खरीद नहीं हुई। हालांकि बाजार में मांग और गुणवत्ता के आधार पर किसानों को 9 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिला है।
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इस साल जिले में बारिश की कमी जरूर रही लेकिन तापमान नरमा की फसल के अनुकूल बना रहा। इससे फसल की बढ़वार और उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ा। यही वजह है कि कम बारिश के बावजूद जिले में नरमा की पैदावार अच्छी हुई है।
- डॉ. विनोद फोगाट, उपनिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फतेहाबाद।