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इस तरह इस बार अब तक 4 लाख 30 हजार 760 क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बारिश की कमी के बावजूद अनुकूल तापमान के चलते नरमा की पैदावार अच्छी रही है। किसानों को प्रति एकड़ 6 से 9 क्विंटल तक उत्पादन मिला है। वहीं सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद नहीं होने के बावजूद बाजार में 9 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिलने से किसानों को राहत मिली है।जिले की मंडियों में सबसे अधिक 4 लाख 17 हजार 210 क्विंटल नरमा फतेहाबाद अनाज मंडी में पहुंचा है। इसके अलावा भट्टू कलां मंडी में 3 लाख 16 हजार 870 क्विंटल और भूना मंडी में 1 लाख 5 हजार 560 क्विंटल आवक दर्ज की गई है।कम बारिश के बावजूद अच्छी रही पैदावारकिसान जयकुमार, हेतराम और अनूप सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन में बारिश की कमी के कारण नरमा की फसल प्रभावित होने की आशंका थी। कम बारिश और प्रतिकूल मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। इसके बावजूद अनुकूल तापमान के चलते फसल की पैदावार अच्छी रही। कई किसानों को प्रति एकड़ 6 से 9 क्विंटल तक उत्पादन मिला है।एमएसपी से अधिक मिला बाजार भाव :सरकार ने नरमा के मध्यम रेशे का एमएसपी 8,267 रुपये और लंबे रेशे का 8,667 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस सीजन में सरकारी खरीद नहीं हुई। हालांकि बाजार में मांग और गुणवत्ता के आधार पर किसानों को 9 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिला है।:::::::::इस साल जिले में बारिश की कमी जरूर रही लेकिन तापमान नरमा की फसल के अनुकूल बना रहा। इससे फसल की बढ़वार और उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ा। यही वजह है कि कम बारिश के बावजूद जिले में नरमा की पैदावार अच्छी हुई है।- डॉ. विनोद फोगाट, उपनिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फतेहाबाद।