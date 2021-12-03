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गुमटसर स्पोर्ट्स टैलेंट लाइव ट्रस्ट, गुरुद्वारा गुमटसर प्रबंधक कमेटी और गुमटसर अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में बाईपास स्थित अकादमी के खेल मैदान पर प्रतियोगिता कराई गई। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जत्थेदार दर्शन सिंह और बलविंद्र सिंह खालसा ने किया। अकादमी संचालक हरदीप सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।प्रतियोगिता में रेफरी हरदीप ढिंडोला व मुकेश कुमार, स्कोरर गुरप्रीत व गुरनूर गिन्नी और टाइम कीपर अशोक व खुशदीप रहे। समापन पर सभी प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कमेटी सदस्य जत्थेदार गमदूर सिंह, छिंद्रपाल कौर, गुरप्रीत, दर्शन खोखर, गुरमीत सिंह, बिक्कर सिंह, रवि कुमार और संदीप सिंह मौजूद रहे।10 किलोमीटर वॉक रेस में गुरनूर प्रथम :लड़कों की 10 किलोमीटर वॉक रेस में गुरनूर गिन्नी प्रथम, मनिन्द्र समरा द्वितीय, कार्तिक तृतीय और कर्ण चौथे स्थान पर रहे। शॉटपुट में अरविन सिंह, प्रतीक, गोविन्द सैनी और पवन ने क्रमश: पहले चार स्थान हासिल किए। 400 मीटर दौड़ में अरविन सिंह, मनप्रीत, ईशप्रीत और बग्गड़ू विजेता रहे। लॉन्ग जंप में हैप्पी सिंह, युवराज, चांदी और अमर तथा अपर पुश में गुरदित, दिलप्रीत, कबीर और अमृत सैनी ने क्रमश: पहला से चौथा स्थान प्राप्त किया।लॉन्ग जंप में बख्शनूर ने बाजी मारी :लड़कियों की 10 किलोमीटर वॉक रेस में खुशदीप कौर, रमनदीप, पूजा और प्रीत विजेता रहीं। लॉन्ग जंप में बख्शनूर, रमनदीप, गीता और परवाज तथा 400 मीटर दौड़ में हरप्रीत कौर, गुरलीन, यशिका और पायल ने क्रमश: पहले चार स्थान हासिल किए। डिस्कस थ्रो में बख्शनूर, रूपनीत कौर, कनिका और प्रियांश तथा अपर पुश में मनिता, खुशी सैनी, गुरविन्द्र कौर और सिम्मी ने स्थान प्राप्त किए। मिक्स रिले रेस में अरविन सिंह, कार्तिक, राजू और पूजा की टीम प्रथम तथा गुरदित, गीता, परवाज और प्रतीक की टीम द्वितीय रही।