कागज पर दर्ज हैं मजदूर, मौके पर नहीं दिख रहा काम

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सिकरीगंज थाना क्षेत्र के विकासखंड उरुवा बाजार की ग्राम पंचायत बुधनापार में मनरेगा के तहत कराए जा रहे तीन चकमार्गों के कार्य सवालों के घेरे में हैं। आरोप है कि अभिलेखों में बड़ी संख्या में मजदूरों की उपस्थिति दर्ज है, जबकि कार्यस्थल पर उसके अनुरूप काम नजर नहीं आ रहा है।

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