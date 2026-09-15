निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन

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सीनियर सिटीज़न केयर सेंटर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। नगर निगम की तरफ से इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। मंगलवार को आयोजित इस शिविर में डॉ दीपक गुप्ता ने वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ परीक्षण के साथ ही सलाह भी दी।

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