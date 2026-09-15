{"_id":"6aa912964807bf7a4f05ecc9","slug":"video-politics-heats-up-over-neha-boras-remarks-kali-shankar-files-a-complaint-at-the-cantt-police-station-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेहा बोरा की टिप्पणी पर गरमाई सियासत, काली शंकर ने कैंट थाने में दी तहरीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर के एक स्थानीय होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बयान से नाराज ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर ने कैंट थाने में तहरीर देकर नेहा बोरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

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