महराजगंज में मिशन शक्ति फेज-6 का शुभारंभ

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महराजगंज में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तीकरण के लिए सोमवार को मिशन शक्ति फेज-6.0 का शुभारंभ किया गया। उद्योग चौराहे से निकली जागरूकता रैली को जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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