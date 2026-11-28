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गोरखपुर: गोरखवाणी के निहितार्थ’ पर चर्चा, दार्शनिक ओमा द अक्क ने रखे विचार

अनुराग रंजन

Updated Sat, 28 Nov 2026 07:42 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 07:42 PM IST







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‘गोरखवाणी के निहितार्थ’ कार्यक्रम में दार्शनिक एवं विचारक ओमा द अक्क ने अपने विचार रखे। उन्होंने गोरखवाणी के विभिन्न पहलुओं और उसके निहितार्थों पर चर्चा की। कार्यक्रम में साहित्य और दर्शन से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही। ... और पढ़ें

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