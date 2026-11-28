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गोरखपुर: गोरखवाणी के निहितार्थ’ कार्यक्रम, कवि बोधिसत्व ने कविता पाठ से बांधा समां

अनुराग रंजन

Updated Sat, 28 Nov 2026 07:38 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 07:38 PM IST







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‘गोरखवाणी के निहितार्थ’ विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कवि एवं फिल्मकार बोधिसत्व ने कविता पाठ किया। इस दौरान ऐश्वर्या ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहीं। कार्यक्रम में गोरखवाणी के भाव और उसके निहितार्थ पर चर्चा की गई। ... और पढ़ें

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