इस पर अखिलेश ने आरोपियों की कानूनी मदद के विकल्पों पर चर्चा की और प्रदेश नेतृत्व को हाईकोर्ट के पैनल अधिवक्ताओं से विमर्श कर आगे की रणनीति तय करने का निर्देश दिया। पहले जमानत की प्रक्रिया और अन्य कानूनी विकल्पों पर काम किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अकेला नहीं छोड़ेगी और हरसंभव मदद करेगी।

बैठक में कुछ नेताओं ने घटना को लेकर आंदोलन का सुझाव भी दिया। इस पर नेतृत्व ने जरूरत पड़ने पर आंदोलन करने का भरोसा दिया।