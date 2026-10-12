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शारदीय नवरात्रि: मंगला देवी मंदिर में माता की चौकी, भजन-कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल

अनुराग रंजन

Updated Mon, 12 Oct 2026 06:10 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 06:10 PM IST

गोरखपुर के बेतियाहाता स्थित प्राचीन मंगला देवी मंदिर में सोमवार, 12 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र के अवसर पर स्नेहिल नारी संस्थान की ओर से माता की चौकी का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों महिलाएं लाल जोड़े में सज-धजकर शामिल हुईं। ... और पढ़ें

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