{"_id":"6b0969fd11273e644308f50d","slug":"video-crowd-of-passengers-at-gorakhpur-railway-station-to-board-gorakhpur-superfast-express-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों की उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों की उमड़ी भीड़

अनुराग रंजन

Updated Fri, 27 Nov 2026 05:01 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 05:01 PM IST







Link Copied



गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर छह पर गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार होने के लिए यात्रियों की भारी भीड़ लगी रही। ट्रेन में सीट पाने की होड़ में यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ... और पढ़ें

विज्ञापन