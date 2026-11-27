गलियारे के स्वरूप में बदलाव के साथ सड़क चौड़ीकरण का असर भी बाजार में दिख रहा है। अधिकांश दुकानें भगवा रंग से पेंट करवा दी गई। जटाशंकर चौराहे के पास एक मस्जिद को भी कमेटी के लोगों ने भगवा रंग से पेंट करवा दी। आगे चार मंदिर भी इसी रंग में रंगे दिखाई पड़ रहे हैं। स्थानीय कारोबारी अभय प्रकाश, मनीष पटवा आदि का कहना है कि सड़क चौड़ी होने से आवागमन सुगम हुआ है और आने वाले समय में कारोबार को भी इसका फायदा मिलेगा। एक समान रंग और साइनबोर्ड से पुराने बाजार को नई पहचान मिलने की उम्मीद है।