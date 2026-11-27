{"_id":"6b093eeb32c3ad51ec098743","slug":"video-bjp-state-president-pankaj-chaudhary-visits-kushinagar-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुशीनगर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शुक्रवार को कुशीनगर पहुंचे। जिले में वह हाटा और कुशीनगर विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद पूर्व सांसद राजेश पांडेय उर्फ गड्डू के आवास पर जाएंगे। कप्तानगंज क्षेत्र में आगमन पर इंदरपुर चौराहे पर विधायक विनय प्रकाश गौड़ और जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

... और पढ़ें