{"_id":"6b093bf45fb3d1e44b0568bc","slug":"video-girls-showcase-athletic-skills-in-100-metre-race-and-long-jump-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: सेंट एंड्रयूज कॉलेज की एथलेटिक प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाया दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: सेंट एंड्रयूज कॉलेज की एथलेटिक प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाया दमखम

अनुराग रंजन

Updated Fri, 27 Nov 2026 01:44 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 01:44 PM IST







Link Copied



सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज में आयोजित वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिता के दौरान बालिका वर्ग की खिलाड़ियों ने 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद में उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। इस दौरान छात्राओं ने अपनी खेल प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन