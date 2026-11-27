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एमजी इंटर कॉलेज परिसर में नई दिशा फाउंडेशन की ओर से 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसके एक दिन पहले बृहस्पतिवार को हल्दी की रस्म हुई। समारोह में सुधा मोदी और अन्य अतिथियों ने पंच कन्याओं को हल्दी लगाकर विवाह की रस्मों की शुरुआत की।

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