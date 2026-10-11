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नवरात्र के पहले दिन भटहट में एक दर्जन स्थानों पर हुई कलश स्थापना

अनुराग रंजन

Updated Sun, 11 Oct 2026 11:04 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 11:04 PM IST







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शारदीय नवरात्र के पहले दिन कस्बे में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना की गई। बैरियर तिराहा, बैलों तिराहा और दलाल चौराहा समेत करीब एक दर्जन स्थानों पर पूजा-अर्चना के साथ नवरात्र पर्व का शुभारंभ हुआ। ... और पढ़ें

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