{"_id":"6aec6ad8c4a034cdda05d579","slug":"video-gst-department-holds-interactive-session-with-traders-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: जीएसटी विभाग और व्यापारियों के बीच संवाद कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: जीएसटी विभाग और व्यापारियों के बीच संवाद कार्यक्रम

अनुराग रंजन

Updated Thu, 05 Nov 2026 05:09 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 05:09 PM IST







Link Copied



जीएसटी विभाग एवं व्यापारियों के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि जीएसटी डिप्टी कमिश्नर नृपेंद्र सिंह सेंगर ने संबोधित किया। इस दौरान राजीव रस्तोगी, नितिन कुमार जायसवाल, एसए रहमान और गोपाल जायसवाल मौजूद रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन