{"_id":"6aec6dd54593502f10090412","slug":"video-preparations-for-chhath-puja-begin-prayer-platforms-being-built-at-357-ghats-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: छठ पूजा की तैयारी शुरू, 357 घाटों पर बन रहीं आस्था की बेदियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गोरखपुर: छठ पूजा की तैयारी शुरू, 357 घाटों पर बन रहीं आस्था की बेदियां
गोरखपुर में छठ पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर निगम की ओर से चिन्हित 357 घाटों पर सामूहिक पूजन की व्यवस्था की जा रही है। घाटों की साफ-सफाई के साथ व्रती महिलाओं के लिए बेदियां बनाने का काम भी तेज हो गया है। कृत्रिम घाटों और पोखरों को तैयार कर पूजा से जुड़ी जरूरी व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।