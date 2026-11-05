गोरखपुर: तीन महीने से मानदेय नहीं मिलने पर 52 आउटसोर्स कर्मियों की दिवाली फीकी

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गोरखपुर नगर निगम में सर्वे कार्य के लिए लगाए गए 52 आउटसोर्स कर्मियों को तीन महीने से मानदेय नहीं मिला है। दिवाली से पहले आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मियों ने बृहस्पतिवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर बकाया मानदेय दिलाने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि भुगतान नहीं होने से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और इस बार त्योहार मनाना भी कठिन है।

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