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गोरखपुर: दिवाली के लिए मां लक्ष्मी की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार

अनुराग रंजन

Updated Thu, 05 Nov 2026 05:54 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 05:54 PM IST







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गोरखपुर के खुर्रमपुर में दुर्गा मंदिर के पास दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं। रविवार, आठ नवंबर को मनाई जाने वाली दिवाली के लिए कलाकार मां लक्ष्मी की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इनमें नंदनी और नेहा कुमारी समेत अन्य कलाकार शामिल हैं। ... और पढ़ें

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