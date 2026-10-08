पुलिस की पाठशाला: छात्राओं को साइबर फ्रॉड से बचाव के बताए तरीके

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गोरखपुर के डीएवी पीजी कॉलेज में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित ‘पुलिस की पाठशाला’ में एसपी सिटी निमिष पाटिल ने छात्राओं को साइबर फ्रॉड और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड या निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचने की सलाह दी।

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