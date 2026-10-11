गोरखपुर: श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु

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कुईं बाजार स्थित सिंह मैरिज लॉन में चल रही नौ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के आठवें दिन वृंदावन से आए कथा व्यास हरिमंगल पराशर महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग सुनाया। कथा के दौरान विवाह का भावपूर्ण वर्णन सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।

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