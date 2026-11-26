{"_id":"6b080db6432df940480e31c2","slug":"video-constitution-day-celebrated-at-bjp-office-in-gorakhpur-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: संविधान दिवस पर भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संविधान के महत्व और उसके मूल्यों पर चर्चा की गई।

... और पढ़ें