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गोरखपुर: प्रेस क्लब में अशोक गुप्ता की पुस्तक ‘जीद की जिद्द’ का विमोचन

अनुराग रंजन

Updated Fri, 27 Nov 2026 01:30 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 01:30 PM IST







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गोरखपुर प्रेस क्लब में बाल स्वर खेल एकेडमी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुनील कुमार ने अशोक गुप्ता की पुस्तक ‘जीद की जिद्द’ का विमोचन किया। इस दौरान रणविजय सिंह, चंद्र विजय सिंह, आदित्य लहणी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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