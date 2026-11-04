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गाेरखपुर: भाजपा की जनसभा समाप्त होते ही घरों की ओर लौटी भीड़

Wed, 04 Nov 2026 06:05 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:05 PM IST
Crowd Heads Home After BJP Public Meeting Concludes
भाजपा की सभा समाप्त होने के बाद कार्यक्रम में शामिल होने आए लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे। सभा स्थल से भीड़ धीरे-धीरे रवाना होती दिखाई दी।
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