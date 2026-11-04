नितिन नवीन के स्वागत से उत्साहित दिखीं भाजपा जिला मंत्री कात्यायनी पांडेय

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पदयात्रा में शामिल जिला मंत्री कात्यायनी पांडेय ने उनके गोरखपुर आगमन और भव्य स्वागत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार यहां आए हैं। उनके स्वागत से वह उत्साहित हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए दिए गए संदेश को भी सराहनीय बताया।

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