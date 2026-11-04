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भाजपा की पदयात्रा: सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रवाना हुए नेता

अनुराग रंजन

Updated Wed, 04 Nov 2026 06:13 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 06:13 PM IST







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भाजपा की पदयात्रा और जनसभा के समापन के बाद नेताओं ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सभी नेता वहां से रवाना हो गए। ... और पढ़ें

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