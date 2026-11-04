{"_id":"6aeb307004e1c3f1f80ebc55","slug":"video-akhilesh-yadav-to-visit-chauri-chaura-on-november-1-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"आठ नवंबर को चौरी चौरा आएंगे अखिलेश यादव, बंधू सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के देवकहिया में 18 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आएंगे। वह स्व. विनय कुमार सिंह बिन्नू की दसवीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अमर शहीद बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक अजय कुमार सिंह ‘टप्पू’ ने तैयारियों की जानकारी देते हुए लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की। उन्होंने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का दावा किया और कहा कि अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे।

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