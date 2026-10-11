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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Delhi Police press conference on CJP protest

सीजेपी प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Sun, 11 Oct 2026 06:11 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Sun, 11 Oct 2026 06:11 PM IST
Delhi Police press conference on CJP protest
राजधानी दिल्ली में 10 अक्तूबर को हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन, नेताओं को हिरासत में लेने और कानून-व्यवस्था के हालात को लेकर दिल्ली पुलिस ने रविवार को पहली बार अपना आधिकारिक बयान दिया। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज शाम एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई।
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