नए सिरे से विचार होना चाहिए

शिकायतकर्ता और अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने अदालत में वर्ष 1980, 1981 और 1983 की सत्यापित मतदाता सूचियों की प्रतियां दाखिल की थीं। इससे पहले 6 नवंबर को अदालत ने शिकायतकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी थी। मामले की नए सिरे से सुनवाई हो रही है। इससे पहले 21 सितंबर को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। विशेष अदालत ने कहा था कि मजिस्ट्रेट का आदेश तर्कसंगत नहीं था और शिकायत पर कानून के अनुसार नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए।