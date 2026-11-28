दिल्ली भाजपा की कोर कमेटी का एलान: हर्ष मल्होत्रा और सीएम रेखा समेत 12 दिग्गज शामिल; यहां देखें पूरी सूची
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 28 Nov 2026 04:42 PM IST
सार
दिल्ली भाजपा ने नई कोर कमेटी का एलान कर दिया है। इन 15 सदस्यों में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नाम भी शामिल है।
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विस्तार
दिल्ली भाजपा ने शनिवार को अपनी नई कोर कमेटी का एलान कर दिया है। इस कमेटी में कुल 15 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें 12 प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य और तीन विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। इस कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी जगह मिली है। कुल 15 दिग्गजों को कमान सौंपी गई है।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आदेशानुसार, दिल्ली प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप की अधिसूचना जारी की गई। इस सूची में प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना में कोर कमिटी और विशेष आमंत्रित सदस्यों के नाम शामिल किए गए हैं।
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प्रदेश कोर कमेटी में शामिल सदस्य
दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन राणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष - पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, पंजाब प्रदेश सह-प्रभारी वीरेन्द्र सचेदेवा, राष्ट्रीय मंत्री जयप्रकाश (जे.पी), विधायक सतीश उपाध्याय, लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक अरविंदर सिंह लवली, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद को शामिल किया गया है। वहीं तीन विशेष आमंत्रित सदस्यों में प्रदेश प्रभारी डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, प्रदेश सह-प्रभारी जमायंग सोरिंग नामग्याल और प्रदेश सह-प्रभारी दर्शना जरदोश का नाम शामिल है।
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भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी के आदेशानुसार दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की अधिसूचना की जा रही है। https://t.co/SWsbleQpNV— BJP Delhi (@BJP4Delhi) November 28, 2026विज्ञापन
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आदेशानुसार, दिल्ली प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप की अधिसूचना जारी की गई। इस सूची में प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना में कोर कमिटी और विशेष आमंत्रित सदस्यों के नाम शामिल किए गए हैं।
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प्रदेश कोर कमेटी में शामिल सदस्य
दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन राणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष - पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, पंजाब प्रदेश सह-प्रभारी वीरेन्द्र सचेदेवा, राष्ट्रीय मंत्री जयप्रकाश (जे.पी), विधायक सतीश उपाध्याय, लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक अरविंदर सिंह लवली, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद को शामिल किया गया है। वहीं तीन विशेष आमंत्रित सदस्यों में प्रदेश प्रभारी डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, प्रदेश सह-प्रभारी जमायंग सोरिंग नामग्याल और प्रदेश सह-प्रभारी दर्शना जरदोश का नाम शामिल है।