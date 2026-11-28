वडोदरा मॉड्यूल से संपर्क की जांच

स्पेशल सेल गुजरात एटीएस के साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध का वडोदरा से पकड़े गए जैश के संदिग्ध मोहम्मद सहरुल इस्लाम से कोई सीधा संपर्क था या नहीं। गुजरात एटीएस ने हाल ही में वडोदरा से सहरुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से एक एके-47 राइफल और 23 कारतूस बरामद किए गए थे। जांच एजेंसियां आरोपी के बैंक खातों, संदिग्ध लेन-देन और डिजिटल संपर्कों की भी पड़ताल कर रही हैं। साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों में उसके संपर्क में रहे लोगों और संभावित स्लीपर सेल नेटवर्क की पहचान करने के लिए छापेमारी की जा रही है।