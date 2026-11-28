राउज एवेन्यू कोर्ट ने सांसद चंद्र शेखर आजाद के खिलाफ दायर शिकायत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। एक महिला शोधार्थी ने सांसद पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में अदालत ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित करने का निर्णय लिया है।

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शिकायतकर्ता महिला ने अदालत में याचिका दाखिल कर पुलिस को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद अदालत ने इस मामले में आदेश सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की है। अब इस मामले में आगामी 23 दिसंबर को अदालत अपना फैसला सुनाएगी।शिकायतकर्ता महिला शोधार्थी ने सांसद चंद्र शेखर आजाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने की गुहार लगाई गई है। अदालत ने मामले की सभी दलीलों पर विचार करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।