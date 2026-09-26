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चौधरी देवीलाल की 113वीं जयंती: इनेलो की सम्मान दिवस रैली कल नूंह में, जुटेंगे हजारों कार्यकर्ता

अनुज कुमार

Updated Sat, 26 Sep 2026 05:37 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 05:37 PM IST







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इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की राज्यस्तरीय सम्मान दिवस रैली रविवार, 27 सितंबर को नूंह जिले में आयोजित की जाएगी। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 113वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली इस रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रैली का नेतृत्व इनेलो के प्रधान महासचिव एवं वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला करेंगे। ... और पढ़ें

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