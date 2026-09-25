नूंह के मालब में 16 करोड़ की सीवर लाइन पर सवाल, दो दिन में गलत काम दुरुस्त करने के निर्देश

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नूंह के मालब गांव में करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से बिछाई जा रही सीवर लाइन के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों की ओर से सवाल उठाए गए हैं। गांव के पूर्व सरपंच साबिर हुसैन ने आरोप लगाया कि सीवर लाइन बिछाने में सही लेवलिंग नहीं की जा रही है और पाइप के नीचे पर्याप्त मटेरियल भी नहीं डाला गया। उन्होंने निर्माण कार्य में खानापूर्ति का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से मौके पर निरीक्षण करने की मांग की।

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